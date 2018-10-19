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      Дерибан газовых недр: Гнап рассказал о кражах Полтавского облсовета

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      В городе Шишаки Полтавской области на журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Он приехал туда на сессию Полтавского областного совета, на которой депутаты хотят "продолжить дерибан газовых месторождений". Последние сессии Полтавского облсовета – это огромные кражи газовых месторождений.

      Об этом в эфире 24 каналу заявил журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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      "Сессия в июле закончилась тем, что было украдено 14 газовых месторождений. Депутаты Полтавского облсовета всех фракций проголосовали за то, чтобы без аукциона отдать все газовые месторождения сомнительным фирмам-прокладкам, большая часть которых связана с российским скандальным олигархом Павлом Фуксом. Наше присутствие помешало им украсть больше месторождений", – сказал Гнап.

      По его словам, в пятницу, 19 октября без аукционов сомнительным фирмам передали 4 месторождения. К сожалению, эти месторождения не удалось отстоять. В общем количестве, сегодня хотели вынести 7 газовых месторождений на передачу разным фирмам. У таких "фирм" нет ни работников, ни оборудования, а офисы находятся в саунах, ламбардах или несуществующих офисах. То есть сегодня хотели украсть 7 газовых плоскостей, зато украли только 4.

      Добавим, ранее Гнап собирал акции протеста возле Полтавской ОГА против предоставления разрешений на разработку месторождений компаниям, которые связаны с российским олигархом Петром Фуксом.

      Кто такой Дмитрий Гнап?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

      Теги: Новости Украины журналисты Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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