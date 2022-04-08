Дерипаска, дочери Путина: ЕС опубликовал новый санкционный список
Источник:официальный журнал ЕС
Евросоюз опубликовал новый санкционный список в рамках пятого пакета санкций против России. В список вошли 216 физических и 18 юридических лиц.
С начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел санкции против примерно 700 человек, связанных с Кремлем или причастных ко вторжению, которое Москва называет "спецоперацией".
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Новый санкционный список ЕС
Евросоюз обнародовал список попавших под ограничением россиян в рамках пятого пакета санкций.
Новые санкции затронут 216 человек, преимущественно из псевдореспублик Донбасса, а также ведущих бизнесменов, политиков и военных, приближенных к Кремлю. Ограничения накладывают на:
- руководителя "Свербанка" Германа Грефа,
- "алюминиевого олигарха" Олега Дерипаску,
- генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова,
- главу российской платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина,
- одного из ближайших деловых партнеров Владимира Путина Бориса Ротенберга,
- дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову.
Кроме того, санкции предусмотрели еще в отношении 18 компаний. В частности, ЕС заморозил активы 4 российских банков: ВТБ, "Новикомбанк", "Совкомбанк", "Открытие".
Напомним, ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он предполагает закрытие портов и эмбарго на уголь.
Обратите внимание – о пятом пакете санкций: смотрите видео