Дерипаска, дочери Путина: ЕС опубликовал новый санкционный список

8 апреля 2022 , 22:03
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Источник:

официальный журнал ЕС

Евросоюз опубликовал новый санкционный список в рамках пятого пакета санкций против России. В список вошли 216 физических и 18 юридических лиц.

С начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел санкции против примерно 700 человек, связанных с Кремлем или причастных ко вторжению, которое Москва называет "спецоперацией".

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Новый санкционный список ЕС

Евросоюз обнародовал список попавших под ограничением россиян в рамках пятого пакета санкций.

Новые санкции затронут 216 человек, преимущественно из псевдореспублик Донбасса, а также ведущих бизнесменов, политиков и военных, приближенных к Кремлю. Ограничения накладывают на:

  • руководителя "Свербанка" Германа Грефа,
  • "алюминиевого олигарха" Олега Дерипаску,
  • генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова,
  • главу российской платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина,
  • одного из ближайших деловых партнеров Владимира Путина Бориса Ротенберга,
  • дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову.

Кроме того, санкции предусмотрели еще в отношении 18 компаний. В частности, ЕС заморозил активы 4 российских банков: ВТБ, "Новикомбанк", "Совкомбанк", "Открытие".

Напомним, ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он предполагает закрытие портов и эмбарго на уголь.

Обратите внимание – о пятом пакете санкций: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська