Дерипаска, дочери Путина: ЕС опубликовал новый санкционный список

Евросоюз опубликовал новый санкционный список в рамках пятого пакета санкций против России. В список вошли 216 физических и 18 юридических лиц.

С начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел санкции против примерно 700 человек, связанных с Кремлем или причастных ко вторжению, которое Москва называет "спецоперацией".

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Новый санкционный список ЕС

Евросоюз обнародовал список попавших под ограничением россиян в рамках пятого пакета санкций.

Новые санкции затронут 216 человек, преимущественно из псевдореспублик Донбасса, а также ведущих бизнесменов, политиков и военных, приближенных к Кремлю. Ограничения накладывают на:

руководителя "Свербанка" Германа Грефа,

"алюминиевого олигарха" Олега Дерипаску,

генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова,

главу российской платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина,

одного из ближайших деловых партнеров Владимира Путина Бориса Ротенберга,

дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову.

Кроме того, санкции предусмотрели еще в отношении 18 компаний. В частности, ЕС заморозил активы 4 российских банков: ВТБ, "Новикомбанк", "Совкомбанк", "Открытие".

Напомним, ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций против России. Он предполагает закрытие портов и эмбарго на уголь.

Обратите внимание – о пятом пакете санкций: смотрите видео