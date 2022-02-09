Держат диалог с Кремлем, – аналитик назвал главную цель переговоров с Россией

Визиты президента Франции в Украину и Россию уже прошли, впереди – аналогичные визиты канцлера Германии. С Кремлем пока пытаются удержать диалог.

Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. В ответ на вопрос о том, смогут ли Берлин и Париж приблизить деэскалацию вокруг Украины, он сказал: "Это будет тяжело, но такие переговоры – это лучше, чем их отсутствие".

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"Насколько я понимаю, пока Франция и Германия соблюдают украинскую интерпретацию минских договоренностей и в этих переговорах четко стоят на стороне Украины. Поэтому это можно только приветствовать", – сказал Андреас Умланд.

Может появиться простор для компромисса, – Умланд

В то же время, он отметил, что ситуация во время встречи советников "Норманди" в Берлине может быть нелегкой. Он опасается, что может речь идти об "отдельных пунктуальных договоренностях относительно создания доверия на контактной линии".

Но принципиального решения здесь пока не вижу. Думаю, что главная цель этих переговоров – пока держать диалог. Возможно, со временем появится простор для компромисса. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

Аналитик считает, что сейчас вопрос только в попытках найти возможности сохранения диалога с Москвой.

Андреас Умланд о переговорах с Россией: смотрите видео

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