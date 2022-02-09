Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. У відповідь на запитання про те, чи зможе Берлін та Париж наблизити деескалацію навколо України, він сказав: "Це буде важко, але такі перемовини – це краще, ніж їхня відсутність".

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"Наскільки я розумію, поки Франція та Німеччина дотримуються української інтерпретації мінських домовленостей та в цих перемовинах чітко стоять на боці України. Тому це можна тільки вітати", – сказав Андреас Умланд.

Може з'явитись простір для компромісу, – Умланд

Водночас він зазначив, що ситуація під час зустрічі радників "Норманді" у Берліні може бути нелегкою. Він побоюється, що мовитись може про "окремі пунктуальні домовленості щодо створення довіри на контактній лінії".

Але принципового рішення я тут поки не бачу. Думаю, що головна ціль цих перемовин – поки що тримати діалог. Можливо, з часом з'явиться простір для компромісу. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

Аналітик вважає, що наразі питання лише у спробах знайти можливості збереження діалогу з Москвою.

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