Володимир Зеленський переконаний, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться уже найближчим часом. Про це глава держави заявив під час брифінгу після зустрічі з Еммануелем Макроном, повідомляє 24 канал.

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Мирне врегулювання – пріоритет

Володимир Зеленський наголосив на тому, що мирне врегулювання конфлікту є пріоритетом. Глава держави переконаний, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" та візит Еммануеля Макрона до Москви пришвидшать зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх перемовин. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими в ході Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів нормандської четвірки,

– заявив Зеленський.

Також президент додав, що у Берліні запланована друга зустріч радників глав держав "нормандської четвірки". Вона також має стати стимулом до зустрічі глав держав.

Зустріч Макрона і Зеленського: головне

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України з офіційним візитом 8 лютого. Напередодні він зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Політики обговорили відносини між двома країнами та загрозу російського вторгнення.

На спільному брифінгу Володимир Зеленський відповів на слова Путіна про виконання мінських угод "терпи, моя красавица" й наголосив, що Україна "красуня", але не Путіна.

Брифінг Зеленського та Макрона: дивіться відео