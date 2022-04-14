Держат на морозе, раздевают и морят голодом: как Россия ведет себя с украинскими пленными
Источник:Ukraine Media Centre Kyiv
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Украина неукоснительно соблюдает правила обращения с пленными. А Россия постоянно нарушает эти правила.
Денисова рассказала о фактах издевательств россиян над украинскими военнопленными. Это прямое нарушение Женевской конвенции.
К теме ГУР освободило двух украинских летчиков из вражеского плена
Как Россия издевается над нашими защитниками и защитницами
- По данным уполномоченной, военнопленных женщин побрили. Их раздевали в присутствии мужчин и заставляли приседать.
- Мужчин-военнопленных держали на морозе в палатках, они вернулись с обмороженными конечностями.
- Пленных нормально не кормили, не давали воды, не давали возможности подышать свежим воздухом.
Это их зверские "законы", попытки унизить наших людей. Это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными,
– подчеркнула Денисова.
Омбудсмен лично проверила, как удерживают пленных россиян
Людмила Денисова рассказала, что лично проверила условия, в которых Украина удерживает российских военнопленных. Уполномоченная по правам человека показала, что они удовлетворительны.
Мы проверили условия содержания находящихся на нашей территории военнопленных РФ во всех местах. Завтра будет опубликован отчет о соблюдении их прав. Я сама была и проверяла лично. Украина придерживается конвенций по обращению с военнопленными,
– отметила она.
К теме – россияне на Запорожье уничтожают детские вышиванки в детском саду: смотрите видео