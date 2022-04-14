Держат на морозе, раздевают и морят голодом: как Россия ведет себя с украинскими пленными

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Украина неукоснительно соблюдает правила обращения с пленными. А Россия постоянно нарушает эти правила.

Денисова рассказала о фактах издевательств россиян над украинскими военнопленными. Это прямое нарушение Женевской конвенции.

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По данным уполномоченной, военнопленных женщин побрили. Их раздевали в присутствии мужчин и заставляли приседать.

Мужчин-военнопленных держали на морозе в палатках, они вернулись с обмороженными конечностями.

Пленных нормально не кормили, не давали воды, не давали возможности подышать свежим воздухом.​

Это их зверские "законы", попытки унизить наших людей. Это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными,

– подчеркнула Денисова.

Омбудсмен лично проверила, как удерживают пленных россиян

Людмила Денисова рассказала, что лично проверила условия, в которых Украина удерживает российских военнопленных. Уполномоченная по правам человека показала, что они удовлетворительны.

Мы проверили условия содержания находящихся на нашей территории военнопленных РФ во всех местах. Завтра будет опубликован отчет о соблюдении их прав. Я сама была и проверяла лично. Украина придерживается конвенций по обращению с военнопленными,

– отметила она.

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