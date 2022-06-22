Враг пока не может высадить десант, но держит в Черном море 5 кораблей с ракетами

Сейчас в акватории Черного моря возле берегов Украины находятся 5 вражеских кораблей с ракетами. Что же касается десантных, то их использовать враг не может из-за постоянной штормовой погоды.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что угроза со стороны Черного моря касается не только побережья нашего государства, передает 24 канал.

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В акватории Черного моря все еще 44 крылатых ракеты

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что вражеская корабельная группировка постоянно подстерегает. Она находится в северо-западной части Черного моря.

Еще в начале марта они (россияне – 24 канал) провозгласили так называемую контртеррористическую операцию. С какими террористами борются – непонятно. Наверное, это очень самокритично, ведь кроме них террористов других нет,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что все гражданские суда российские военные загнали в порты в Украине. И, конечно, им запрещено выходить в море. Это опасно не только из-за минирования, но и потому, что акваторией постоянно курсируют ракетоносцы. Известно, что по состоянию на утро 22 июня в северо-западной части Черного моря находятся 5 надводных, а также одна подводная лодка. Все они оснащены 44 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Ракеты способны достигать 2 тысяч километров

Я хочу заметить, что эти ракеты угрожают не только южным регионам, не только побережью. Их дальность поражения наземных целей – более 2 тысяч километров. Это очень существенное оружие, которое может быть применено. И угроза очень сильная,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что в акватории Черного моря находятся также три больших десантных корабля. Правда, штормовая погода сейчас играет на руку Украине. Поэтому о высадке десанта и речи быть не может. Но нельзя исключать, что оккупанты не захотят рискнуть своим личным составом. Как отмечает Гуменюк, враг совсем не считается с теми, кого отправляет воевать.

Следует отметить, что количество вражеских судов в Черном море постоянно меняется. На это влияет тот факт, что иногда лодки отправляются в пункты их постоянного пребывания. Но сколько бы их ни было, угроза все равно остается.

Заметим, что наши военные также наносят удары по врагам. Да, по острову Змеиный, захваченному оккупантами, ВСУ ударили несколько раз. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В то же время Наталья Гуменюк отметила, что все еще проходит военная операция. И она, по словам руководительницы пресс-центра, нуждается в тишине. Единственное, что она могла подтвердить, это тот факт, что удар по острову таки был, и речь идет не об одноразовой акции.

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