Погибли во время освобождения Херсонщины: двум львовским десантникам просят присвоить звание Героев

Двум погибшим украинским защитникам из Львовской просят присвоить звание Героев. Украинцы призывают подписать соответствующие петиции.

Звание хотят придать бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Василию Кисилию да Василий Кордюк. Подписать петиции можно на сайте Офиса Президента.

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Кордюк участвовал в освобождении Херсона

Василию Кордюку было 33 года. Десантник участвовал в освобождении оккупированных городов на Востоке и Херсоне.

Во время выполнения очередного боевого задания в бронеавтомобиль "Казак" попал артиллерийский снаряд кафиров. Боец спасал раненых собратьев, эвакуировал их под массированным обстрелом минометов и до последнего оставался на боевой позиции.

Сначала Кордюк считался пропавшим без вести, но затем выяснили, что он погиб 5 октября 2022 в селе Пятихатки Бериславского района Херсонской области.

У военного осталась жена и двое маленьких детей. Кстати, сын Василия, Дима в письме Николаю попросил, чтобы его папа получил заслуженное звание Героя.



Василий Кордюк с семьей / Фото из личного архива

Кисиль ушел добровольцем в первые дни вторжения

Василий Кисиль с позывным "Тигр" 26 февраля добровольно вступил в ряды ВСУ. Он родом из села Раделичи Львовской области, однако после вторжения врага не смог оставаться в безопасном месте и ушел на фронт.

Мужчина также активно участвовал в освобождении Херсонщины. Погиб 36-летний боец того же дня, что и его собрат Василий Кордюк – во время выполнения боевого задания в селе Пятихатки Бериславского района Херсонской области.

У Василия остались жена, дочь, родители, сестра. Защитнику предлагают присвоить звание Героя Украины, а "Золотую Звезду" передать его дочери.



Василий Кисиль и его семья / Фото из личного архива