Десантники мощно ударили по технике оккупантов: сожгли много танков и бронемашин

Украинские защитники продолжают не только мужественно держать оборону Украины, но и наносить безумные потери российским оккупантам. На этот раз с этим отлично справились десантники ВСУ.

Десантники разрушили немало вражеской техники

Оккупантам пришлось проститься с большим количеством бронированной и автомобильной техники благодаря стараниям Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. Об этом рассказали и опубликовали соответствующее видео в командовании ДШВ – на это можно смотреть вечно.

Заметьте Бросают оружие и убегают домой: в Донецкой области массово задерживают "элитных" боевиков

В ролике можно увидеть, как артиллеристы уничтожают расположение вражеской военной техники. По данным командования, украинским воинам удалось ликвидировать:

10 танков,

8 боевых бронированных машин,

4 единицы инженерной техники,

около 30 автомобилей.

Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из оккупантов будет наказан!

– пообещали в Десантно-штурмовых войсках.

Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц техники оккупантов: смотрите видео

Свежие потери российских оккупантов в войне

За прошедшие сутки, 19 мая, украинские защитники существенно увеличили потери российских оккупантов. Наибольший ущерб враг понес на Бахмутском направлении.

К общему количеству ликвидированного личного состава прибавилось 200 россиян. Кроме того, ВСУ уничтожили и превратили в металлолом немало техники – 9 танков, 27 бронемашин, 1 артиллерийскую систему, 1 реактивную систему залпового огня, 1 самолет, 5 беспилотников, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

К теме Уничтожили вместе с боекомплектом: украинские "ПТУРисты" разбомбили российских

Благодаря этому, к утру 20 мая, общие потери России в войне с Украиной выглядят так:

личного состава – 28 700 оккупантов;

танков – 1263 единицы;

боевых бронированных машин – 3090 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 200 единиц;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 168 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 единиц;

крылатых ракет – 103 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2162 единицы;

специальной техники – 43 единицы.

Украинские военные неустанно дают отпор России, поэтому к этому перечню вскоре присоединятся еще больше оккупантов и вражеской техники.

Обратите внимание – как много российской техники сейчас в Беларуси: смотрите видео