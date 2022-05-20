Десантники мощно ударили по технике оккупантов: сожгли много танков и бронемашин
Украинские защитники продолжают не только мужественно держать оборону Украины, но и наносить безумные потери российским оккупантам. На этот раз с этим отлично справились десантники ВСУ.
Десантники разрушили немало вражеской техники
Оккупантам пришлось проститься с большим количеством бронированной и автомобильной техники благодаря стараниям Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. Об этом рассказали и опубликовали соответствующее видео в командовании ДШВ – на это можно смотреть вечно.
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В ролике можно увидеть, как артиллеристы уничтожают расположение вражеской военной техники. По данным командования, украинским воинам удалось ликвидировать:
- 10 танков,
- 8 боевых бронированных машин,
- 4 единицы инженерной техники,
- около 30 автомобилей.
Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из оккупантов будет наказан!
– пообещали в Десантно-штурмовых войсках.
Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц техники оккупантов: смотрите видео
Свежие потери российских оккупантов в войне
За прошедшие сутки, 19 мая, украинские защитники существенно увеличили потери российских оккупантов. Наибольший ущерб враг понес на Бахмутском направлении.
К общему количеству ликвидированного личного состава прибавилось 200 россиян. Кроме того, ВСУ уничтожили и превратили в металлолом немало техники – 9 танков, 27 бронемашин, 1 артиллерийскую систему, 1 реактивную систему залпового огня, 1 самолет, 5 беспилотников, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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Благодаря этому, к утру 20 мая, общие потери России в войне с Украиной выглядят так:
- личного состава – 28 700 оккупантов;
- танков – 1263 единицы;
- боевых бронированных машин – 3090 единиц;
- артиллерийских систем – 596 единиц;
- РСЗО – 200 единиц;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 168 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 единиц;
- крылатых ракет – 103 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 единицы;
- специальной техники – 43 единицы.
Украинские военные неустанно дают отпор России, поэтому к этому перечню вскоре присоединятся еще больше оккупантов и вражеской техники.