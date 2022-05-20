Десантники зруйнували чимало ворожої техніки

Окупантам довелося попрощатися з великою кількістю броньованої та автомобільної техніки завдяки старанням Десантно-штурмових та Сухопутних військ. Про це розповіли та опублікували відповідне відео у командуванні ДШВ – на це можна дивитися вічно.

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У ролику можна побачити, як артилеристи знищують розташування ворожої військової техніки. За даними командування, українським воїнам вдалося ліквідувати:

10 танків,

8 бойових броньованих машин,

4 одиниці інженерної техніки,

близько 30 автомобілів.

Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано!

– пообіцяли у Десантно-штурмових військах.

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Свіжі втрати російських окупантів у війні

За минулу добу, 19 травня, українські захисники суттєво збільшили втрати російських окупантів. Найбільших збитків ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

До загальної кількості ліквідованого особового складу додалося 200 росіян. Окрім того, ЗСУ знищили та перетворили на брухт чимало техніки – 9 танків, 27 бронемашин, 1 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 літак, 5 безпілотників, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Завдяки цьому, станом на ранок 20 травня, загальні втрати Росії у війні з Україною виглядають так:

особового складу – 28 700 окупантів;

танків – 1263 одиниці;

бойових броньованих машин – 3090 одиниці;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 200 одиниць;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 168 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 одиниць;

крилатих ракет – 103 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Українські військові невпинно дають відсіч Росії, а тому до цього переліку невдовзі долучаться ще більше окупантів та ворожої техніки.

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