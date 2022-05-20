Відео блискавичної реакції українських воїнів оприлюднили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ. На кадрах помітно як одним пострілом ракети військові ССО знищили ворожий комплекс ПТРК разом з боєприпасами.

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За словами СтратКом ЗСУ, українські військовослужбовці на одній з ділянок фронту помітили, як армія окупантів підвезла боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Професіонали Сил спеціальних операцій Збройних сил України миттєво оцінили ситуацію та без зволікань атакували ворожу техніку першими.

Робота оператора ССО / скриншот з відео

Зазначається, що ракетами українського протитанкового ракетного комплексу оператор ССО з першого пострілу влучно вразив позицію російських протитанкістів. Унаслідок удару знищено техніку ворога, привезений боєкомплект, а також особовий склад росіян.

Влучний удар українського ПТРК / скриншот з відео

Знищена техніка ворога / скриншот з відео

Як Збройні Сили України майстерно ліквідовують ворога

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