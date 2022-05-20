Саме це в черговий раз підтвердили бійці з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони опублікували відео знищення ворожого танка з повітря.

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Знищили його за допомогою двох ракет, які на нього скинули з безпілотника згори. Після влучання одразу стався потужний вибух, який теж потрапив на відео.

"Настає ніч. Полювання на рашистів продовжується. Черговий z-танк файно палає від роботи Лицарів Зимового Походу", – підписали своє відео українські військові.

Відео знищення ворожого танку

*якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням

Вони не вказують місце, де в російських окупантів на ще один танк стало менше. Це робиться для того, щоб не видавати своїх позицій на передовій. Відтак ворог не знає, звідки та коли їм "прилетить" від українських захисників. А це може статися як вдень, так і вночі. Тож спокою окупантам не варто очікувати ніколи.

Також достеменно невідомо, який саме танк було знищено. За 85 днів війни, яка розпочалася з російського вторгнення 24 лютого, українські військові знищили 1254 ворожі танки. Станом на 19 травня було відомо про 28500 вбитих окупантів. Чи загинув екіпаж танку в цьому випадку – теж не вказано.

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Варто відзначити, що кількість вибитих окупантів та знищеної ворожої техніки залежить від того, наскільки окупанти намагаються йти вперед. Українська армія лише почала отримувати необхідне важке озброєння для того, щоб мати можливість йти в контрнаступ. Відтак поки українські захисники змушені більше оборонятися, в різний спосіб знищуючи ворожу техніку. Хоча на деяких ділянках фронту вже відбувається контрнаступ українців.

У цьому допомагають саме безпілотники. Вони можуть виступити як коригувальниками вогню для артилерії з повітря, так і самостійною бойовою одиницею, яка скидає бомби згори на окупантів (як у цьому випадку). Та необхідне відповідне забезпечення.