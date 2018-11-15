Десантники пытались продать более 4 килограммов взрывчатки на Житомирщине: громкие подробности

Сотрудники военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины разоблачили двух военных во время сбыта взрывчатых веществ. Как выяснили правоохранители, оба служили по контракту в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в итоге солдат и старший солдат были задержаны в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

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Правоохранители задержали солдата и старшего солдата

Установлено, что 21 августа около 19:20 во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно контрольной закупки, указанные военнослужащие осуществили сбыт зажигательной трубки ЗТП-300 и пластического взрывчатого вещества общей массой в 1 358,2 грамма за денежные средства в сумме 11 тысяч гривен. 15 ноября после повторной продажи взрывчатого вещества под контролем правоохранительных органов, а именно пластического взрывчатого вещества общей массой в 2600 грамма и 2 тротиловых шашек весом по 200 грамм за денежные средства в сумме 33 тысяч гривен, обоих злоумышленников задержали. Взрывчатые вещества и денежные средства изъяты,

– отмечают в прокуратуре.



Оба служили по контракту в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск

Сейчас обоим задержанным планируется уведомление о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества.

Также продолжаются обыски по месту жительства реализаторов взрывчатых веществ.



Военнослужащие, в частности, пытались продать пластическое взрывчатое вещество

Добавим, что задержать злоумышленников военной прокуратуре помогали сотрудники и следователи Нацполиции в Житомирской области, а также представители СБУ.



Из продажи взрывчатки военнослужащие хотели выручить не менее 44 тысяч гривен

Напомним, в начале ноября командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вместе с СБУ задержали военного из этой бригады, попытавшегося продать взрывчатку и боеприпасы. По факту происшествия открыто уголовное производство.