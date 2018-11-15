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      Десантники пытались продать более 4 килограммов взрывчатки на Житомирщине: громкие подробности

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      Военная прокуратура задержала двух десантников, которые хотели продать более 4 килограммов взрывчатки
      Военная прокуратура задержала двух десантников, которые хотели продать более 4 килограммов взрывчатки / Пресс-служба военной прокуратуры

      Сотрудники военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины разоблачили двух военных во время сбыта взрывчатых веществ. Как выяснили правоохранители, оба служили по контракту в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в итоге солдат и старший солдат были задержаны в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

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      Прокуратура, Житомирщина, взрывчатка, десант, криминал
      Правоохранители задержали солдата и старшего солдата

      Установлено, что 21 августа около 19:20 во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, а именно контрольной закупки, указанные военнослужащие осуществили сбыт зажигательной трубки ЗТП-300 и пластического взрывчатого вещества общей массой в 1 358,2 грамма за денежные средства в сумме 11 тысяч гривен. 15 ноября после повторной продажи взрывчатого вещества под контролем правоохранительных органов, а именно пластического взрывчатого вещества общей массой в 2600 грамма и 2 тротиловых шашек весом по 200 грамм за денежные средства в сумме 33 тысяч гривен, обоих злоумышленников задержали. Взрывчатые вещества и денежные средства изъяты,
      – отмечают в прокуратуре.

      Прокуратура, Житомирщина, взрывчатка, десант, криминал
      Оба служили по контракту в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск

      Сейчас обоим задержанным планируется уведомление о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества.

      Также продолжаются обыски по месту жительства реализаторов взрывчатых веществ.

      Прокуратура, Житомирщина, взрывчатка, десант, криминал
      Военнослужащие, в частности, пытались продать пластическое взрывчатое вещество

      Добавим, что задержать злоумышленников военной прокуратуре помогали сотрудники и следователи Нацполиции в Житомирской области, а также представители СБУ. 

      Прокуратура, Житомирщина, взрывчатка, десант, криминал
      Из продажи взрывчатки военнослужащие хотели выручить не менее 44 тысяч гривен

      Напомним, в начале ноября командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вместе с СБУ задержали военного из этой бригады, попытавшегося продать взрывчатку и боеприпасы. По факту происшествия открыто уголовное производство.

      Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Вооруженные Силы Украины Новости Житомира ГПУ Фотоновости
      Источник: 24 канал
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