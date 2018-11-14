В Запорожье мужчина взорвал гранатой прохожих: есть пострадавшие

В Запорожье неизвестный мужчина бросил под ноги прохожим гранату, в результате чего ранения получили три человека. Полицейские объявили в городе оперативный план "Сирена".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Инцидент произошел 14 ноября около 19: 00 на улице Военстрой в Шевченковском районе города.

"Неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадало трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении. Трех пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что лица не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесау и тому подобное", – говорится в сообщении.

Одним из пострадавших является студент, а еще двое – работники местных предприятий.

На месте происшествия работают взрывотехническая служба, кинологи и эксперты, а в области правоохранители ввели операцию "Сирена" и разыскивают злоумышленника.

В полиции открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

К слову, 13 ноября на улице Богатырской в Киеве обнаружили иномарку с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, мужчина скончался в результате взрыва гранаты.