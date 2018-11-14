В Запорожье мужчина взорвал гранатой прохожих: есть пострадавшие
В Запорожье неизвестный мужчина бросил под ноги прохожим гранату, в результате чего ранения получили три человека. Полицейские объявили в городе оперативный план "Сирена".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Читайте также: Сколько оружия находится в незаконном обороте в Украине: ответ Луценко
Инцидент произошел 14 ноября около 19: 00 на улице Военстрой в Шевченковском районе города.
"Неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадало трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении. Трех пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что лица не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесау и тому подобное", – говорится в сообщении.
Одним из пострадавших является студент, а еще двое – работники местных предприятий.
На месте происшествия работают взрывотехническая служба, кинологи и эксперты, а в области правоохранители ввели операцию "Сирена" и разыскивают злоумышленника.
В полиции открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
К слову, 13 ноября на улице Богатырской в Киеве обнаружили иномарку с телом мужчины в салоне. Судя по травмам и вещественным доказательствам, мужчина скончался в результате взрыва гранаты.