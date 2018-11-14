У Запоріжжі чоловік підірвав гранатою перехожих: є постраждалі

У Запоріжжі невідомий чоловік кинув під ноги перехожим гранату, в результаті чого поранення отримали три людини. Поліцейські оголосили в місті введено оперативний план "Сирена".

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

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Інцидент стався 14 листопада близько 19:00 на вулиці Військбуд у Шевченківському районі міста.

"Невідомий кинув вибуховий предмет, від вибуху якого постраждало троє чоловіків, після чого втік у невідомому напрямку. Трьох постраждалих 1989, 1986 та 1996 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлено, що особи не мають відношення до політичних партій, криміналітету, крупного бізнесу тощо", – йдеться у повідомленні.

Одним з постраждалих є студент, а ще двоє працівниками місцевих підприємств.

На місце події працюють вибухотехнічна служба, кінологи та експерти, а в області правоохоронці ввели операцію "Сирена" та розшукують зловмисника.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

До слова, 13 листопада на вулиці Богатирській у Києві виявили іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, чоловік помер унаслідок вибуху гранати.