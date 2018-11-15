01:47
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
      Вєсті Кремля
      22:21, 15 листопада
      Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:37, 15 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Десантники намагалися продати понад 4 кілограми вибухівки на Житомирщині: гучні подробиці

      35

      Співробітники військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України викрили двох військових під час збуту вибухових речовин. Як з'ясували правоохоронці, обидвоє служили за контрактом у одній із військових частин десантно-штурмових військ.

      Як повідомляє прес-служба відомства, у підсумку солдата та старшого солдата було затримано в рамках кримінального провадження за фактом носіння, зберігання та збуту вибухової речовини.

      Читайте також: У Запоріжжі чоловік підірвав гранатою перехожих: є постраждалі

      Установлено, що 21 серпня близько 19:20 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контрольної закупки, вказані військовослужбовці здійснили збут запалювальної трубки ЗТП-300 і пластичної вибухової речовини загальною масою у 1 358, 2 грама за грошові кошти у сумі 11 тисяч гривень. 15 листопада після повторного продажу вибухової речовини під контролем правоохоронних органів, а саме: пластичної вибухової речовини загальною масою у 2 600 грами та 2 тротилових шашок вагою по 200 грамів за грошові кошти у сумі 33 тисячі гривень, обох зловмисників було затримано. Вибухові речовини та грошові кошти вилучено,
      – зазначають у прокуратурі.

      Наразі обом затриманим планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна.

      Також тривають обшуки за місцем проживання реалізаторів вибухових речовин.

      Додамо, що затримати зловминіків військовій прокуратурі допомагали співробітники та слідчі Нацполіції у Житомирській області, а також представники СБУ.

      Нагадаємо, на початку листопада командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ разом з СБУ затримали військового з цієї бригади, який спробував продати вибухівку та боєприпаси. За фактом події, відкрито кримінальне провадження. 

      Теги: Фотоновини Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      15 листопада , 23:13 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 382
      Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      15 листопада , 23:00 Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку
      342
      Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      15 листопада , 22:07 Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      2615
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      15 листопада , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 1583
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      15 листопада , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2663
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Вінниці СБУ проводить обшук у відомій IT-компанії: відео
       14 листопада , 16:41
      Руслана зізналася, що зробила для того, щоб змогти голосувати за MELOVIN
       12 травня , 15:47
      Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причини
       29 серпня , 09:06
      Шевченко, Шовковський та Пятов вшанували пам’ять загиблих у трагедії в Генуї
       9 жовтня , 18:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук