Десантники намагалися продати понад 4 кілограми вибухівки на Житомирщині: гучні подробиці

Співробітники військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України викрили двох військових під час збуту вибухових речовин. Як з'ясували правоохоронці, обидвоє служили за контрактом у одній із військових частин десантно-штурмових військ.

Як повідомляє прес-служба відомства, у підсумку солдата та старшого солдата було затримано в рамках кримінального провадження за фактом носіння, зберігання та збуту вибухової речовини.

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Установлено, що 21 серпня близько 19:20 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контрольної закупки, вказані військовослужбовці здійснили збут запалювальної трубки ЗТП-300 і пластичної вибухової речовини загальною масою у 1 358, 2 грама за грошові кошти у сумі 11 тисяч гривень. 15 листопада після повторного продажу вибухової речовини під контролем правоохоронних органів, а саме: пластичної вибухової речовини загальною масою у 2 600 грами та 2 тротилових шашок вагою по 200 грамів за грошові кошти у сумі 33 тисячі гривень, обох зловмисників було затримано. Вибухові речовини та грошові кошти вилучено,

– зазначають у прокуратурі.

Наразі обом затриманим планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна.

Також тривають обшуки за місцем проживання реалізаторів вибухових речовин.

Додамо, що затримати зловминіків військовій прокуратурі допомагали співробітники та слідчі Нацполіції у Житомирській області, а також представники СБУ.

Нагадаємо, на початку листопада командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ разом з СБУ затримали військового з цієї бригади, який спробував продати вибухівку та боєприпаси. За фактом події, відкрито кримінальне провадження.