Несколько дней назад российские пропагандисты начали менять свою риторику о "спецоперации" в Украине на религиозную. Почти одновременно заговорили о так называемой "десатанизации".

Данилов ответил россиянам на бред о "десатанизации"

Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что в Украине якобы есть "сотни действующих сект", поэтому следует провести "десатанизацию". Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил россиянам.

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В частности, СНБО заявили, что в так называемой "десатанизации" нуждаются именно члены Совета безопасности России, которым мерещится "сотни сект, действующих в Украине".

Путинский Совбез – это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!

– написал Данилов.

Вооруженные Силы Украины продолжают свою "экзорцистскую" деятельность и ликвидируют оккупантов и их военную технику. Так, по состоянию на 244 день полномасштабной войны в Украине уже ликвидированы 68 420 российских солдат, только за прошедшие сутки – 480 оккупантов.

Что предшествовало такому заявлению Данилова

Данилов высказал такие мнения после того, как Павлов заявил, что в Украине якобы есть "сотни действующих сект".

Считаю, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более неотложным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации",

– заявил он.

Также Павлов упомянул осквернение поклонного креста в Киеве в 2015 году. По его словам, это было свидетельством действий язычников и "церкви сатаны". Проявления "сатанизма" Павлов видит и в "призывах убивать русских". Он считает, что все эти "проявления" приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к развитию "сектантства" в Украине Павлов назвал Революцию Достоинства 2013 – 2014 годов, после которой украинцы вроде бы начали отказываться от "многовековых традиций и ценностей" христианства, ислама и иудаизма.

Он утверждает, что, используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту.

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