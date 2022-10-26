В России пытаются показать войну в Украине как религиозный конфликт с "фанатиками", – ISW

Российские лидеры все чаще пытаются связать войну в Украине с религиозными концепциями. Теперь в пропагандистских речах словосочетание "украинские нацисты" заменяют "украинскими сатанистами".

Теперь на российских каналах гораздо чаще можно услышать новую "причину" войны против Украины. оккупанты хотят провести в Украине "полную десатанизацию".

К теме Головокружение от "безумных успехов" на фронте: теперь Кадыров грозится сжигать украинцев

Россияне хотят "десатанизировать" Украину

Рамзан Кадыров заявил, что война против Украины теперь является джихадом против украинского "сатанизма".

Затем эти заявления расширил помощник секретаря совета безопасности России Алексей Павлов. Он заявил, что украинским обществом руководят "фанатики", стремящиеся отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма".

В чем смысл таких заявлений

Аналитики Института исследования войны считают, что это делается с целью удовлетворить группы религиозных меньшинств в русских вооруженных силах.

Эти заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах России,

– заявили в Институте изучения войны.

Также эксперты напомнили, что недавние расколы между военнослужащими-мусульманами и немусульманами повлекли за собой вспышки насилия в российских рядах.

Кадыров призвал стирать украинские города с лица Земли

Недавно Кадыров призвал стирать украинские города с лица земли . Так он "обучает" российских кафиров отвечать на атаки наших воинов.

Россияне и без того непрерывно обстреливают критическую инфраструктуру, объекты энергетики и пытаются оставить украинцев без света, газа и воды.

Исследователи рассказали, что стратегия, которой придерживаются кафиры, называется " урбицид ". Его используют, когда захватчики намеренно уничтожают города и жилые кварталы.

Скабеева и Соловьев окончательно упали в истерику: смотрите видео