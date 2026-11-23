Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Германии на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Что сказал Зеленский?

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых условий мирной жизни в Украине являются надежные гарантии безопасности. И в данном случае гораздо проще просто принять наше государство в НАТО, чем придумывать альтернативные механизмы.