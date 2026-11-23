Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Німеччини на сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Зеленський?

Зеленський підкреслив, що одна з головних умов мирного життя в Україні є надійні гарантії безпеки. І в цьому випадку значно легше просто прийняти нашу державу в НАТО, ніж придумувати альтернативні механізми.

Якщо вже звучить, що одна з ключових умов мирного життя після цієї війни є міцні гарантії безпеки для України – те, що дехто зараз називає гарантіями на кшталт статті 5 – то чому б не сказати вголос те, про що думає багато людей? Чи не було б ефективніше просто прийняти Україну в НАТО? Чи не було б це краще для всіх нас, дешевше у впровадженні та надійніше, коли йдеться про реальний захист безпеки– зауважив Зеленський.

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Він зауважив, що Україна вже співпрацює із західними партнерами в оборонній сфері. В планах багато спільних проєктів, які готують на майбутнє. Фактично Україна вже є частиною західної системи цінностей.

Україні важливо чітко знати, що саме зроблять партнери в разі нового нападу Росії. Гарантії безпеки мають бути такими, аби РФ навіть не думала нападати.

НАТО – це відповідь. А з сильною українською армією Альянс стане сильнішим"– зазначив Зеленський.

Переговори щодо безпекових моделей для України

Нагадаємо, раніше спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер допустив можливість надання Україні гарантій за зразком статті 5 НАТО в контексті узгодження майбутньої безпекової структури Європи.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Зеленський наголошував, що повноцінне членство в Альянсі обійдеться значно дешевше всім союзникам, адже без участі в блоці країні доведеться самостійно забезпечувати всі оборонні потреби.