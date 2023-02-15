Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что россияне используют так называемые "дедовские методы", чтобы отвлечь внимание Воздушных сил и для растраты наших средств ПВО.
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Для чего россияне используют шары с отражателями
Юрий Игнат сообщил, что вред нашему государству могут нанести обломки ракет, работающих по вражескому шару. Также спикер вызвал причины использования этих шаров Россией.
Как говорят в России: "Дешево и сердито". Они берут там… Чего стоит надуть этот шарик и запустить,
– заявил Игнат.
Однако он отметил, что ВСУ регулярно уничтожают вражеские беспилотники оперативно-тактического уровня, а именно "Орлан-10", которые россияне часто применяли на нашей территории для ведения воздушной разведки.
В разведке сказали, зачем Россия использует шары
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что есть информация о враждебных намерениях врага.
В том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств противовоздушной обороны. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы,
– заявил Андрей Юсов.
По его данным, воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию.
"Что касается неизвестных объектов, ситуация известна, они находятся под контролем", – отметил представитель разведки.
Что известно о вражеских шарах в Украине
- Еще 12 февраля появилась информация, что россияне могли запускать воздушные шары. Тогда спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враги предпринимают самые разные попытки получить информацию и запутать наших военных.
- Уже 14 февраля Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия выпустила в небо Украины пули с отражателями. Юрий Игнат заявил, что, вероятно, Кремль хочет, чтобы мы по шарам запускали ракеты. В Молдове, заметив враждебные объекты, даже закрывали воздушное пространство.
- Уже 15 февраля в Киевской области и других соседних регионах объявили о воздушной тревоге. Юрий Игнат сообщил, что она связана с этими шарами.