Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, що росіяни використовують так звані "дідівські методи", щоб відвернути увагу Повітряних сил та для розтрати наших засобів ППО.
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Для чого росіяни використовують кулі з відбивачами
Юрій Ігнат повідомив, що шкоди нашій державі можуть завдати уламки ракет, які працюють по ворожій кулі. Також речник зазвав причини використання цих куль Росією.
Як кажуть в Росії: "Дешево та сердито". Вони беруть там… Чого варто надути ту кульку і запустити,
– заявив Ігнат.
Однак він зауважив, що ЗСУ регулярно знищують ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, а саме "Орлан-10", які росіяни часто застосовували на нашій території для ведення повітряної розвідки.
У розвідці сказали, навіщо Росія використовує кулі
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що є інформація про ворожі наміри ворога.
У тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів протиповітряної оборони. Є відповідна реакція та система реагування на подібні загрози,
– заявив Андрій Юсов.
За його даними, Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію.
"Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони знаходяться під контролем", – зазначив представник розвідки.
Що відомо про ворожі кулі в Україні
- Ще 12 лютого з'явилась інформація, що росіяни могли запускати повітряні кулі. Тоді речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що вороги вдаються до найрізноманітніших спроб дістати інформацію та заплутати наших військових.
- Вже 14 лютого Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія випустила в небо України кулі з відбивачами. Юрій Ігнат заявив, що, ймовірно, Кремль хоче, щоб ми по кулях запускали ракети. У Молдові, помітивши ворожі об'єкти, навіть закривали повітряний простір.
- Вже 15 лютого у Київській області та інших сусідніх регіонах оголосили про повітряну тривогу. Юрій Ігнат повідомив, що вона пов'язана з цими кулями.