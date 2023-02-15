Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, що росіяни використовують так звані "дідівські методи", щоб відвернути увагу Повітряних сил та для розтрати наших засобів ППО.

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Для чого росіяни використовують кулі з відбивачами

Юрій Ігнат повідомив, що шкоди нашій державі можуть завдати уламки ракет, які працюють по ворожій кулі. Також речник зазвав причини використання цих куль Росією.

Як кажуть в Росії: "Дешево та сердито". Вони беруть там… Чого варто надути ту кульку і запустити,

– заявив Ігнат.

Однак він зауважив, що ЗСУ регулярно знищують ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, а саме "Орлан-10", які росіяни часто застосовували на нашій території для ведення повітряної розвідки.

У розвідці сказали, навіщо Росія використовує кулі

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що є інформація про ворожі наміри ворога.

У тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів протиповітряної оборони. Є відповідна реакція та система реагування на подібні загрози,

– заявив Андрій Юсов.

За його даними, Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію.

"Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони знаходяться під контролем", – зазначив представник розвідки.

Що відомо про ворожі кулі в Україні