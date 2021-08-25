Десятилетний рекорд: рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг максимума

Резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достиг самого высокого значения с сентября 2011 года.

О такой тенденции свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет. В частности в прошлом году цены выросли почти на 40%, по данным организации.

Резкое увеличение мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые стало одним из факторов роста этого индекса. Он достиг самого высокого значения с сентября 2011 года, которое только на 7,6% ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

Проанализировав отчет, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9% превысит объем производства 2020 года. Наибольший прирост, а именно 3,7% по сравнению с предыдущим годом, ожидается в производстве кукурузы.

Как сообщалось ранее, Государственная служба статистики сообщила, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении – по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны, потому что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла.