Про таку тенденцію свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

У травні поточного року світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років. Зокрема торік ціни зросли майже на 40%, згідно з даними організації.

Різке збільшення світових цін на рослинні олії, цукор і зернові стало одним із факторів зростання цього індексу. Воно досягло найвищого значення з вересня 2011 року, яке лише на 7,6% нижче його історичного максимуму в номінальному вираженні.

Проаналізувавши звіт, у 2021 році у світі буде вироблено майже 2 821 млн тонн зернових, що на 1,9% перевищить обсяг виробництва 2020 року. Найбільший приріст, а саме 3,7% у порівнянні з попереднім роком, очікується у виробництві кукурудз.

Як повідомлялось раніше, Державна служба статистики повідомила, що ціни на соняшникову олію та цукор в Україні у червні в річному вираженні – у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.