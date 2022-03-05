Десятки миллионов гривен составила гуманитарная помощь АТБ украинцам в первую неделю войны

За первую неделю военной агрессии на территории Украины корпорация АТБ предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости в десятки миллионов гривен.

Помощь получили организации критической инфраструктуры, волонтерские движения, медучреждения, городские и поселковые администрации, места временного нахождения переселенцев, населения в горячих точках страны.

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Для поддержки обороноспособности страны корпорацией АТБ перечислено в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

Несмотря на обстрелы и сложную ситуацию в Киеве, столичный Охмадет, где лечатся дети с онкологией со всей страны, получил 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

"С начала военной агрессии мы все оказались на единой линии фронта. Фронта, где все решает не оружие и деньги, а люди. Люди, которые ежедневно делают свою работу, отдавая все свои силы и энергию для выполнения общего дела, – рассказал о деятельности компании и ее сотрудников Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ – именно они, рискуя своей жизнью, открывают магазины и работают на кассах, именно они ведут фуры под ракетными ударами и авианалетами, именно они под обстрелами и военной блокировкой собирают товар на складах. Уверенно, спокойно и решительно выполняют свое дело.

В городах прямого боевого столкновения сформированы опорные магазины "АТБ" для максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Вся актуальная информация для населения оперативно размещается на сайтах компании и страницах в соцсетях.

Также мирным жителям в городах, подвергающихся авианалетам и бомбардировкам, компания предоставила подвальные помещения своих работающих магазинов под бомбоубежища, где также сформированы запасы питьевой воды.

С начала войны, вся большая команда корпорации АТБ работает в усиленном режиме 24/7, делая все возможное, чтобы максимально обеспечить население страны продуктами питания и товарами первой необходимости и предоставить полную и широкую помощь.