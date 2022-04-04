Десятки погибших и уничтоженные танки: ВСУ отбили прорыв оккупантов в Рубежное

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил накопление личного состава и техники врага в области.

Он сказал, что вражеские войска планируют осуществить прорыв на восточных направлениях, передает 24 канал.

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Ночью была попытка врага совершить прорыв в районе Рубежного. Но наши защитники отбили атаку, подбили несколько танков и в результате – десятки погибших среди врагов,

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что несмотря на то, что Украина держит оборону, наблюдается мощное накопление российских войск.

К слову, в Генштабе сообщили, что на территории Донецкой и Луганской областей, где происходят тяжелые бои, украинские военные за минувшие сутки отбили 7 вражеских атак.

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