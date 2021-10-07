В десятки и сотни раз: штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине ощутимо выросли

Кабинет Министров увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки и сотни раз. Так хотят побороть браконьерство и истощение рыбных запасов.

Правительство на заседании 6 октября поддержало инициативу Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины по увеличению размеров такс за незаконный вылов рыбы.

Читайте также Редкую ручьевую форель запустили в Прут

Повышение штрафов за незаконный вылов рыбы: почему это нужно

Необходимость принятия указанного постановления обусловлена тем, что последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад. Поэтому теперь они никоим образом не соответствуют экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к пресечению незаконной деятельности.

Новый уровень штрафов – необходимое условие для обеспечения рационального природопользования и устойчивого развития рыбного хозяйства в соответствии с экосистемными и бережливыми подходами.

Новые штрафы за незаконный вылов рыбы выросли

карася серебристого в 93 раза – с 17 до 1 581 гривны;

окуня в 186 раз – с 17 до 3 162 гривен;

красноперки в 23 раза – с 68 до 1 564 гривен;

линя в 13,4 раза – с 119 до 1 598 гривен;

леща в 9,7 раза – с 170 до 1 649 гривен;

густеры в 46 раз – с 34 до 1 564 гривен;

щуки в 10,2 раза – с 340 до 3 468 гривен;

судака в 7 раз – с 510 до 3 587 гривен;

сома в 12 раз – с 425 до 5 117 гривен;

раков в 130 раз – с 25,5 до 3 332 гривен.

По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, массовое браконьерство представляет огромную угрозу для национальной экологической безопасности.

Браконьеру проще оплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка,

– пояснил Лещенко.

Он добавил, что иногда браконьеры могли за год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе.