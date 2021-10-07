Уряд на засіданні 6 жовтня підтримав ініціативу Державного агентства меліорації та рибного господарства України щодо збільшення розмірів такс за незаконний вилов риби.

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Підвищення штрафів за незаконний вилов риби: чому це потрібно

Необхідність ухвалення вказаної постанови зумовлена тим, що востаннє такси за незаконний вилов риби переглядалися майже 10 років тому. Тому тепер вони жодним чином не відповідають економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності.

Новий рівень штрафів – необхідна умова для забезпечення раціонального природокористування та сталого розвитку рибного господарства відповідно до екосистемних та ощадливих підходів.

Нові штрафи за незаконний вилов риби зросли

карася сріблястого у 93 рази – з 17 до 1 581 гривні;

окуня у 186 разів – з 17 до 3 162 гривень;

краснопірки у 23 рази – з 68 до 1 564 гривні;

лина у 13,4 раза – 119 до 1 598 гривень;

ляща у 9,7 раза – з 170 до 1 649 гривень;

плоскирки у 46 разів – з 34 до 1 564 гривень;

щуки у 10,2 раза – з 340 до 3 468 гривень;

судака у 7 разів – з 510 до 3 587 гривень;

сома у 12 разів – з 425 до 5 117 гривень;

раків у 130 разів – з 25,5 до 3 332 гривні.

За словами міністра аграрної політики Романа Лещенка, масове браконьєрство становить величезну загрозу для національної екологічної безпеки.

Браконьєру простіше сплатити штраф, тому що він становив 0,000001% від їхнього заробітку,

– пояснив Лещенко.

Він додав, що інколи браконьєри могли за рік добути стільки ж риби, скільки всі риболовецькі промислові підприємства України разом.

