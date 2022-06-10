Десятки тысяч убитых, фильтрационные лагеря и эпидемическая катастрофа: интервью с мэром Мариуполя

В многострадальном Мариуполе ежедневно извлекают из-под завалов от 70 до 200 тел. Всего во время войны России против Украины в городе погибли не менее 22 тысяч человек. Сейчас ситуация критическая: в Мариуполе – эпидемическая катастрофа, а вокруг населенного пункта оккупанты обустроили фильтрационные лагеря.

О находившихся на "Азовстале" защитниках Мариуполя, телах погибших бойцов, вспышке холеры, причинах эпидемиологического кризиса в городе, а также о фильтрационных лагерях и массовых депортациях в Россию – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал мэр Мариуполя Вадим.

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О защитниках Мариуполя

Что известно о находившихся на "Азовстале" защитниках Мариуполя?

На 100% сегодня могу сказать только одно, что над этим вопросом работают сегодня все, чтобы наши героические защитники Мариуполя вернулись в Украину. Напоминаю, что это не измена, не сдача в плен, а как было провозглашено – эвакуация, и что непосредственно будет обмен пленными. И к этому мы готовимся.

Есть несколько вещей, которые я не могу, к сожалению, сказать, что делается сегодня, чтобы помочь им. Чтобы там, где они сейчас есть, чтобы им было удобно. Непосредственно руководит этим процессом Президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня глава военной администрации и Запорожья, и Донецкого региона также принимают в этом участие. То есть работают все, чтобы это произошло. Главное, что есть руководители, отвечающие за это.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В столицу привезли тела погибших защитников Мариуполя, большинство из которых защищали "Азовсталь". Есть ли еще погибшие и как будут их возвращать?

Такова была договоренность. К сожалению, обмен грустный, что меняем мы не живых, а наших погибших ребят. Но это очень важно, потому что многие родственники – дочери, жены, матери приходят и спрашивают: "Как, что, куда они делись и когда они доедут?".

На это есть запрос. Сегодня здесь, в Центре "Я – Мариуполь" есть женщины, которые объединились в очень важную организацию "Женщины из стали". Они работают над формированием этих списков. Поэтому забрали всех погибших или нет, к сожалению, дать вам такую информацию не могу.

Могу только сказать, что это миссия продолжается. И эти женщины непосредственно участвуют в этом процессе. Мы поддерживаем их, дали им помещение, чтобы они могли встречать здесь таких же, как и они, чтобы они объединились и двигали это направление вперед.

"Сейчас с бетоном собирают и вывозят погибших"

В Мариуполе возникла угроза вспышки холеры. Что об этом известно?

Мы должны понимать, почему это есть. Во-первых, русские оккупационные войска создали такую беду, которая называется "убийство". Они убили в Мариуполе очень много людей и это достаточно осторожно, когда мы говорим о цифре более 20 тысяч человек.

Почему мы так говорим? Наше воображение и осторожное отношение к произошедшему формируется на фактах. Мы сегодня уверены в том, что 50% критически важной инфраструктуры города разрушены.

То есть, они (русские войска – 24 канал) превратили это в пепел, сожгли наши многоэтажные дома и в каждом здании так или иначе скрывались люди от этой беды и войны. В каждом здании было 50 и более человек. Они (россияне – 24 канал) сами свидетельствуют об этих преступлениях, которые совершили в Мариуполе.

Они извлекают из-под завалов тела. Это от 70 до 200 человек. Если мы посчитаем, сколько было разрушено зданий, а это 1356, и перемножим хотя бы меньшую эту цифру, то цифра ужасает. То есть 22 тысячи – это достаточно осторожная и оптимистичная цифра. И когда случилось это бедствие, и город взяли в кольцо, то тяжелая артиллерия, авиация и корабли работали по городу почти два месяца. Огонь не стихал.

Разрушенный Мариуполь / Фото Мариупольского городского совета

Многие были убиты. Их хоронили во дворах, в скверах, парках. Их забирали? Нет. А сейчас идут дожди, они (русские оккупанты – 24 канала) пытаются дать воду. Канализация не работает и захоронения размываются. Как стихийные, так и большие братские.

К этому прилагается и то, что с февраля из города не вывозят мусор. То есть все это размывается водой и движется в сторону реки и моря. Где люди сегодня берут воду? В колодцах. А какая это вода? Она ядовита.

В обычные времена в Мариуполе у нас была такая проблема как "кишечная палочка", которая всегда была летом в море. Мы работали над этим, мы понимали из-за чего это происходит. Это потому, что у нас не работала как следует канализация, потому что она была старая. Поэтому мы привлекли деньги – 100 миллионов евро – и в этом году мы планировали начать работу и обновить все это. А они все это разрушили.

Все это превратилось в большую беду, которая называется "эпидемическая катастрофа". И у нее уже есть определенные вспышки болезни. Почему я так говорю? Ибо они закрыли город и никого не выпускают из него. Они уже подготовили больницы к этому и люди об этом сегодня информируют.

Фильтрационные лагеря

Сегодня в городе, к сожалению, есть запах смерти. Они (оккупанты – 24 канал) также это понимают и боятся этого, поэтому закрыли город. Они сразу убирали тела погибших из подзавалов, а сейчас с бетоном собирают и вывозят погибших. Уже эти тела не достают.

Сейчас местные жители Мариуполя как-то могут покинуть город?

Нет. Они (россияне – 24 канал) создали такие условия, которые сделали невозможным тот факт, чтобы можно было выехать из города на подконтрольную часть нашего государства. То есть эти фильтрационные центры так обустроены, что ты не можешь уезжать. Ехать можно в сторону России, а это тоже тяжело, надо ждать эту фильтрацию.

Моя крестная мать, например, ждала фильтрацию месяц в сторону России, потому что сюда не выпускали. Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безымянный, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом в Эстонию, а оттуда в Украину.

Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию. Там все обо всех знают. У них есть определенные списки и они фильтруют.

Разрушенный Мариуполь / Фото Мариупольского городского совета

Расскажу вам один пример. Один из руководителей предприятия вместе с женой и маленьким ребенком принудительно депортирован в ту сторону. Они на руках держали этого ребенка. Россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах.

Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку. Русские сильно избили его и потом уже отдали эту дочь.

Но главное – они издеваются над уезжающими людьми. То есть, если они хотят ехать в Украину, это почти невозможно. Если ты госработник или муниципальный работник, то к тебе так относятся.

Вадим Бойченко в Центре "Я – Мариуполь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В маленьком селе возле города был сельский глава, который отказался работать с этой колоборационной силой, которая называется ОПЗЖ, этими подонками, которые перешли на ту сторону и провозгласили себя властью. На прошлой неделе ему уже был провозглашен приговор суда псевдореспублики в Донецкой области и он получил десять лет лишения свободы. Есть пример с мужем и женой, работавшими правоохранителями. Их забрали. Ребенка оставили с бабушкой.

Сколько лагерей существует и где они?

Четыре. Они все расположены вокруг Мариуполя, чтобы ни один житель не мог выезжать из города без фильтрации. В город заехать без нее тоже невозможно, как и находиться в городе. То есть справка обязательно нужна.

К Мариуполю было особенное отношение с самого начала войны. Мы должны понимать, что было много информационной пропаганды, которую распространяла эта гадость, которая пришла и уничтожила наш город.

Они разрушили все, они не намеревались освобождать этот город. Это русскоязычный город, где каждый второй имеет историческое русское происхождение. Их это не остановило. Через четыре дня они взяли город в круг. Они ясно понимали, где есть электроснабжение, они гасили и разрушали это. Они понимали, как мы даем воду и тоже уничтожали это.

Они понимали, где у нас есть продовольственный склад с едой. Об этом знал узкий круг людей. В частности, депутаты и представители ОПЗЖ и они навели огонь – разрушили это и убили тех, кто там работал. То есть они работали и изнутри, и снаружи. И это очень тяжело.

"К Мариуполю было особое отношение с самого начала войны" / Фото Валентины Полищук

Сегодня, когда ты понимаешь это – это ужас, что они творили. Через неделю мы оказались без связи, без электричества, без тепла, газа, воды. Как это возможно? Они готовились все восемь лет к штурму Мариуполя и не было желания его освобождасть. Было желание его разрушить. И когда задают вопрос: "Почему так произошло?" Есть ответ на это.

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Посмотрите, что происходило за восемь лет в цветущем Донецке до 2014 года. Город был красивый и европейский. Был самый лучший, пожалуй, город в государстве. А после? Ничего не происходило – ни дороги не строили, ни улицы не убирали, транспорта современного не было.

А как процветал Мариуполь? Современные школы, больницы, транспорт… Это их раздражало. Это имеет только один признак – зависть. И когда я 16 марта ехал в сторону Украины из оккупированного Бердянска, я слышал от этих боевиков квазиреспублики, что они говорили: "Мы восемь лет страдали, теперь и вы должны страдать".

Сколько человек из Мариуполя вывезли в сторону России?

47 тысяч населения. Это верифицированные данные с реестрами.

Эвакуация из города и российские блокпосты

Расскажите, как вы уезжали из Мариуполя?

Я не въехал в Мариуполь. 26 февраля я получил информацию от определенных служб, зашедших ДРГ, которые будут работать по мне лично, ужелающие схватить. Была рекомендация на ночь уехать из города, чтобы меня не схватили. В город вошли 40 человек ДРГ с тяжелым вооружением. Я спросил главу военной администрации, подтверждается ли эта информация.

Военное положение было объявлено 24 февраля, поэтому я нахожусь в распоряжении военной администрации. Он подтвердил. Я уехал, а 27 февраля город уже окружили. 28 февраля мы уже не въехали. И, к сожалению, я остался за пределами города, но мой первый заместитель остался в Мариуполе. И мы продолжили наше сотрудничество до 21 марта настолько, насколько это было возможно. Мы мололи зерно, пекли хлеб, формировали базы, развозили воду.

Но ситуация очень быстро менялась и она (русская армия – 24 канала) дальше разрушала город. С 5 марта мы пытались организовать эвакуацию и работали с Ириной Верещук, Павлом Кириленко и Александром Старухом. Мы формировали эти планы, давали локации, говорили о количестве транспорта в Мариуполе. Но россияне разрушали наши планы, разрушали наш транспорт, били по городу.

13 марта я возглавил эту эвакуацию и уехал в оккупированный Бердянск, чтобы не было ощущения того, что где мэр? Я не поехал с удостоверением, что я – городской голова. Я уехал под другими документами, но я уехал. Мы доехали только до Бердянска. К сожалению, в Мариуполь нас так и не пустили, потому что город был очень разрушен, и они не хотели, чтобы хоть одна международная миссия это увидела.

Вадим Бойченко в Центре "Я – Мариуполь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы ехали в церковь. С нами было 11 священнослужителей. В Бердянске мы пробыли пять дней, и там я встретил свою маму, с которой я не имел связи с 3 марта. С 5 по 15 марта она пряталась в Драматическом театре. И, слава Богу, она осталась жива.

И когда я был там, то мой зам, который был вместе со мной, сказал, что "я встретил твою маму, у меня для тебя есть подарок, она в школе №3". Когда мы поехали туда, мы обнимались и плакали. Они были напуганы, но главное, что живы.

Сейчас моя мать уже на подконтрольной территории, но она доехала с разрывом желудка и ее оперировали. 16 марта прилетел самолет и разрушил Драматический театр. К сожалению, многие тогда погибли.

Вы сказали, что проезжали русские блокпосты. У вас проблем не возникало?

Были. У меня были коричневые сапоги, которые напоминали берцы. И они (оккупанты – 24 канала) смотрели то на сапоги, то в глаза. И так три раза, а потом спрашивает настоятеля Запорожской Епархии владыку Луку: "А этот юноша с вами?" Он отвечает: "Да, у меня на послушаниях". И это меня выручило.

Еще один пример был, когда мы ехали на машине. Вожаки квазиреспублики, стоявшие на блокпосте, спросят: "Ты врач? Кто ты?". Я ответил, что сопровождаю эту миссию. Он был пьян с патроном в патроннике. Было весело. А потом все время нас сопровождал спецназ РФ и всегда держал нас под контролем. То есть двигаться, как нам захотелось, было бы невозможно.

Мэр Мариуполя в Центре "Я – Мариуполь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что бы вы сказали мариупольцам, которые сейчас в отчаянии?

Мариуполь был, есть и будет оставаться украинским городом. Да, есть, и главное, что так будет. И мы имеем не надежду, а мы уверены в том, что мы обязательно вернем наш героический, несгибаемый, патриотический город. И мы его построим, и это будет самый современный город нашего государства. И это произойдет в этом году. Потому что мы верим в ВСУ, где сегодня мой сын…

Благодаря таким детям, как мой сын и многие другие, которые борются сегодня, не сдаются, дают отпор, проливают кровь за нашу свободу, мы вернем свое, другого нам не нужно. Это наша свобода и независимость. Всё будет Украина.

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