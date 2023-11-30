Десятки тысяч украинцев обратились в Кабмин отменить постановление 953, – "Украинская команда"

Десятки тысяч украинцев подписались под требованием волонтерского штаба "Украинская команда" в Кабинет министров отменить постановление №953, по которому существенно может сократиться объем гуманитарной помощи из-за границы.

Об этом сообщают на фейсбук-странице волонтерского штаба. Также волонтеры добавили, что подписи поставили военные, переселенцы, малообеспеченные и другие украинцы, получавшие необходимую помощь.

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Украинцы возмущены новым порядком ввоза в Украину гуманитарной помощи, – "Украинская команда"

"Украинцы возмущены новым порядком ввоза в Украину гуманитарной помощи, который был утвержден постановлением Кабмина №953. Ведь он фактически делает невозможным получение из-за границы гуманитарной помощи, которая назначалась военным, переселенцам и другим нуждающимся украинцам. Вот здесь – почти 50 тысяч подписей украинцев, поддержавших обращение "Украинской команды" в Кабмин с требованием отменить скандальное постановление. Мы передаем все эти подписи в Кабмин и надеемся, что правительство наконец-то нас услышит. Постановление 953 должно быть отменено", – заявил представитель "Украинской команды" Орест Криштафович.

Он отметил, что подписи под требованием отменить постановление 953 поставили военные, переселенцы, малоимущие и другие украинцы, которые были получателями гуманитарной помощи. Также это требование поддержали ряд общественных организаций, благотворительных фондов и волонтерских инициатив.

Люди понимают, что близится коллапс волонтерского движения. Подчеркиваем: постановление 953 должно быть не отсрочено, а именно отменено. Ибо большинство положений нового порядка все равно должно вступить в силу уже с 1 декабря. И с этого момента поток гуманитарной помощи, которая помогала выжить миллионам украинцев, сократится в разы. Бюрократией Победу не одержишь,

– подчеркнул Криштафович.