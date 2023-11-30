Про це повідомляють на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Також волонтери додали, що підписи поставили військові, переселенці, малозабезпечені та інші українці, які отримували необхідну гумдопомогу.

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Українці обурені новим порядком ввезення в Україну гуманітарної допомоги, – "Українська команда"

"Українці обурені новим порядком ввезення в Україну гуманітарної допомоги, який був затверджений постановою Кабміну №953. Адже він фактично робить неможливим отримання з-за кордону гуманітарної допомоги, яка призначалася військовим, переселенцям та іншим українцям, що її потребують. Ось тут – майже 50 тисяч підписів українців, які підтримали звернення "Української команди" до Кабміну з вимогою скасувати скандальну постанову. Ми передаємо усі ці підписи у Кабмін і сподіваємося, що уряд нарешті нас почує. Постанова 953 має бути скасована", – заявив представник "Української команди" Орест Криштафович.

Він зазначив, що підписи під вимогою скасувати постанову 953 поставили військові, переселенці, малозабезпечені та інші українці, які були отримувачами гуманітарної допомоги. Також цю вимогу підтримали низка громадських організацій, благодійних фондів та волонтерських ініціатив.

Люди розуміють, що наближається колапс волонтерського руху. Наголошуємо: постанова 953 має бути не відтермінована, а саме скасована. Бо більшість положень нового порядку все одно мають вступити в силу вже з 1 грудня. І з цього ж моменту потік гуманітарної допомоги, яка допомагала вижити мільйонам українців, скоротиться в рази. Бюрократією Перемогу не здобудеш,

– підкреслив Криштафович.