Десятки украинцев собрались возле посольства России в Чили

Украинцы устроили протест возле посольства России в Чили в городе Сантьяго. Люди решили в очередной раз осудить вторжение России в Украину.

Десятки активистов держали в руках плакаты и желто-голубые флаги.

Важно В Праге состоялась акция в поддержку Украины: активисты изобразили убитых в Буче

Часть людей приняла участие в перформансе, лежа на земле. Таким образом люди напомнили миру об убитых российскими оккупантами гражданских людях, в частности детях.



Люди легли на землю во время акции памяти / АР

Отметим, что подобные акции проходят в разных уголках мира. К примеру, под зданием Государственной оперы Вены 9 апреля состоялась акция в память жертв разбомбленного россиянами Драматического театра в Мариуполе. Несколько человек легли на землю, изображая убитых россиянами мирных жителей Украины.

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