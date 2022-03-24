"В десяточку": ПВО сбили российский бомбардировщик на харьковском направлении
24 марта 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:Воздушное командование "Восток"
Вооруженные Силы Украины сбили вражеский истребитель Су-34 на харьковском направлении. О судьбе пилота пока ничего не известно.
На харьковском направлении снова успешный и урожайный день для украинских военных. Удалось сбить один вражеский самолет и еще один беспилотник.
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В командовании уточняют, что это был истребитель-бомбардировщик Су-34.
Силы ПВО успешно защищают украинское небо! За месяц войны им удалось сбить 108 вражеских самолетов, 124 вертолета и 50 беспилотных летательных аппаратов.
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