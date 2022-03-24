На Харківському напрямку знову успішний та врожайний день для українських військових. Вдалося збити один ворожий літак та ще один безпілотник.

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У командуванні уточняють, що це був винищувач-бомбардувальник Су-34. Фотографій із місця падіння наразі немає.

Сили ППО успішно захищають українське небо! За місяць війни їм вдалося збити 108 ворожих літаків, 124 гелікоптери та 50 безпілотних літальних апаратів.

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