Ссылался на общих друзей и просил содействия: появились новые детали дела Гринкевича
Источник:Печерский райсуд Киева
Государственное бюро расследований осенью 2023 года начало следствие по поводу случаев поставки необходимых Минобороны вещей за 100% предоплатой, но без надлежащего выполнения условий договоров. В частности, правоохранители разоблачили бизнесмена Игоря Гринкевича.
Суд установил новые детали дела арестованного поставщика Минобороны Игоря Гринкевича. Оказалось, что он предлагал взятку сотруднику ГБР и встречался с ним для этого, но тот передал его своим коллегам.
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Пытался добиться содействия
23 декабря бизнесмен написал заместителю руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Он отметил, что он "от общих друзей" и попросил созвониться.
По телефону Гринкевич сказал о необходимости встречи.
Работник ГБР утверждает, что не был знаком с бизнесменом и не знал, какие намерения на эту встречу у Гринкевича, поэтому согласился.
В этот же день они встретились на заправке в Киеве. Тогда бизнесмен сообщил "о необходимости содействия" возвращению изъятого имущества. Правоохранитель после встречи написал рапорт о преступлении.
Через два дня, 25 декабря, Гринкевич снова написал сообщение.
Христос родился. Когда встретимся?
– говорилось в нем.
Также он попытался позвонить работнику ГБР, однако тот попросил письменно общаться. В ходе переписки они договорились о встрече 28 декабря.
Во время второй встречи Гринкевич, по утверждению следствия, предложил взятку в 500 тысяч долларов за возврат имущества, изъятого на обысках.
Он должен был отдать деньги на следующий день, и они снова договорились о встрече. Работник ГБР действовал под контролем правоохранителей.
В ходе встречи бизнесмен сказал, что принес обещанные 500 тысяч долларов. Он передал средства чиновнику. После этого Гринкевич был задержан на месте.
Расследование продолжается.
Среди бывших и действующих должностных лиц Минобороны ищут сообщников Гринкевича
- В Украине продолжается расследование в отношении Игоря Гринкевича, подозреваемого во взяточничестве. В ГБР заявили, что проверят должностных лиц оборонного ведомства на причастность к сделкам львовского бизнесмена.
- Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала новые детали по делу Гринкевича. Так, по ее словам, анализ документов обнаружил, что компании бизнесмена завысили стоимость товаров для ВСУ, заказываемых Минобороны.
- Сейчас происходит проверка причастности к махинациям бывших и нынешних должностных лиц Минобороны, то есть людей, которые делали непосредственно такие заказы для предприятий Гринкевича, и соответственно тех, кто принимал заказы, которые оказались по результатам экспертизы некачественными.