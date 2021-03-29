Вертолет вместо подъемника: детали гибели на Аляске самого богатого человека Чехии
Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в результате авиакатастрофы вертолета на горнолыжном курорте Аляски. Известно, что трагедия случилась при посадке.
Источник:Sky News
Детали авиакатастрофы на Аляске
Вертолет упал вблизи ледника "Кник". Келлнер и другие туристы поднимались на лыжную трассу на вертолете вместо подъемника.
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На трассе они должны были кататься на сноубордах и лыжах на внедорожных трассах.
Вертолет по неизвестным причинам упал к востоку от Анкориджа. Пассажиров и экипаж начали искать лишь после того, как они не вернулись в указанное время.
Главное о падении вертолета на Аляске
- Трагедия произошла 27 марта около 18:30.
- В результате авиакатастрофы погибли 5 человек – 3 туриста, пилот и гид.
- Кроме того, еще один человек пострадал. Травмированный находится в больнице.
- Сейчас правоохранители расследуют причины авиакатастрофы.
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