Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в результате авиакатастрофы вертолета на горнолыжном курорте Аляски. Известно, что трагедия случилась при посадке.

Детали авиакатастрофы на Аляске

Вертолет упал вблизи ледника "Кник". Келлнер и другие туристы поднимались на лыжную трассу на вертолете вместо подъемника.

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На трассе они должны были кататься на сноубордах и лыжах на внедорожных трассах.

Вертолет по неизвестным причинам упал к востоку от Анкориджа. Пассажиров и экипаж начали искать лишь после того, как они не вернулись в указанное время.

Обратите внимание! Петр Келлнер – самый богатый бизнесмен Чехии. В 2020 году он занял 70 место в рейтинге богачей мира. Состояние погибшего оценивают в 17,5 миллиарда долларов. Кстати, он является бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо". Известно, что Келлнер был постоянным гостем горнолыжного отеля Tordrillo Mountain Lodge.

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