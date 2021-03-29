Вертоліт замість підйомника: деталі загибелі на Алясці найбагатшої людини Чехії
Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув внаслідок авіакатастрофи вертольота на гірськолижному курорті Аляски. Відомо, що трагедія трапилася при посадці.
Джерело:Sky News
Деталі авіакатастрофи на Алясці
Вертоліт впав поблизу льодовика "Кнік". Келлнер та інші туристи підіймалися на лижну трасу вертольотом замість підйомника.
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На трасі вони мали кататися на сноубордах та лижах на позашляхових трасах.
Вертоліт з невідомих причин впав на схід від Анкориджа. Пасажирів та екіпаж почали шукати лише після того, як вони не повернулися у зазначений час.
Головне про падіння вертольота на Алясці
- Трагедія трапилася 27 березня близько 18:30.
- Внаслідок авіакатастрофи загинуло 5 людей – 3 туристів, пілот та гід.
- Крім того, ще одна людина постраждала. Травмований перебуває у лікарні.
- Наразі правоохоронці розслідують причини авіакатастрофи.
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