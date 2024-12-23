Детально проработали работу с Сирией после падения Асада, – Зеленский

Президент Зеленский провел в понедельник, 23 декабря, Ставку. И ней среди других вопросов подробно проработали работу с Сирией после падения режима Асада.

Зеленский заслушал доклады Службы внешней разведки и ГУР, а также министры обороны и иностранных дел Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

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