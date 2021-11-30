Детей нужно вакцинировать, – Ляшко обратился к родителям

В Украине начали вакцинировать детей в возрасте от 12 лет. Однако родители неохотно отдают их на иммунизацию.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что приоритетом являются люди взрослого возраста. Особенно те, кому больше 60 лет.

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Ляшко отметил, что среди этой возрастной категории самая высокая смертность. Речь идет о 80%.

Мы же не запретили другим вакцинироваться. И вакцина приехала. Она не может лежать и ждать, пока человек из группы 60+ надумает прийти. Мы опустились ниже и сказали 18+ также вакцинируйтесь,

– сказал Ляшко.

Массовая кампания вакцинации пока не работает для детей

Министр добавил, что нужно вакцинировать детей с 12 лет. По его словам, вскоре разрешат вакцинировать и детей от 5 лет. Этого пока не сделали, потому что нет зарегистрированного препарата.

Нужно. Вакцинируйте. Запустили ли мы йже массовую компанию вакцинации? Нет. Массовая компания вакцинации у нас работает для людей 18+, поскольку это более приоритетная группа риска. В этой группе есть приоритетность 60+. Эти люди должны без очереди проходить и делать прививки в любом пункте. Все кто стоит в очереди, должны их пропустить, не устраивать никаких скандалов. Виктор Ляшко Министр здравоохранения

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