Детей нужно вакцинировать, – Ляшко обратился к родителям
Источник:ВВС
В Украине начали вакцинировать детей в возрасте от 12 лет. Однако родители неохотно отдают их на иммунизацию.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что приоритетом являются люди взрослого возраста. Особенно те, кому больше 60 лет.
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Ляшко отметил, что среди этой возрастной категории самая высокая смертность. Речь идет о 80%.
Мы же не запретили другим вакцинироваться. И вакцина приехала. Она не может лежать и ждать, пока человек из группы 60+ надумает прийти. Мы опустились ниже и сказали 18+ также вакцинируйтесь,
– сказал Ляшко.
Массовая кампания вакцинации пока не работает для детей
Министр добавил, что нужно вакцинировать детей с 12 лет. По его словам, вскоре разрешат вакцинировать и детей от 5 лет. Этого пока не сделали, потому что нет зарегистрированного препарата.
Нужно. Вакцинируйте. Запустили ли мы йже массовую компанию вакцинации? Нет. Массовая компания вакцинации у нас работает для людей 18+, поскольку это более приоритетная группа риска. В этой группе есть приоритетность 60+. Эти люди должны без очереди проходить и делать прививки в любом пункте. Все кто стоит в очереди, должны их пропустить, не устраивать никаких скандалов.
Вакцинация детей в Украине: что известно
- От COVID-19 будут вакцинировать детей 12 – 17 лет, которые имеют обязательные рутинные прививки.
- Чтобы вакцинировать от коронавируса ребенка, родители или опекуны должны предоставить врачу документы, которые подтверждают наличие вакцин в соответствии с Национальным календарем прививок.
- Для детей советуют использовать вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Препарат используют по такой схеме, как и для взрослых: две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21 – 28 суток.