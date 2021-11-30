Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що пріоритетом є люди дорослого віку. Особливо ті, хто має понад 60 років.

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Ляшко зазначив, що серед цієї вікової категорії найвища смертність. Мовиться про 80%.

Ми ж не заборонили іншим вакцинуватися. І вакцина приїхала. Вона не може лежати й чекати, поки людина з групи 60+ надумає прийти. Ми опустились нижче і сказали 18+ також вакцинуйтесь,

– сказав Ляшко.

Масова кампанія вакцинації поки не працює для дітей

Міністр додав, що потрібно вакцинувати дітей з 12 років. За його словами, невдовзі дозволять вакцинувати й дітей від 5 років. Цього поки не зробили, бо немає зареєстрованого препарату.

Потрібно. Вакцинуйте. Чи вже ми запустили масову компанію вакцинації? Ні. Масова компанія вакцинації у нас працює для людей 18 +, оскільки це пріоритетніша група ризику. У цій групі є пріоритетність 60+. Ці люди повинні без черги проходити та робити щеплення у будь-якому пункті. Всі хто стоїть у черзі, повинні їх пропустити, не влаштовувати ніяких скандалів. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я

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