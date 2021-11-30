Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що пріоритетом є люди дорослого віку. Особливо ті, хто має понад 60 років.
До теми Чи варто вакцинувати дітей від COVID-19
Ляшко зазначив, що серед цієї вікової категорії найвища смертність. Мовиться про 80%.
Ми ж не заборонили іншим вакцинуватися. І вакцина приїхала. Вона не може лежати й чекати, поки людина з групи 60+ надумає прийти. Ми опустились нижче і сказали 18+ також вакцинуйтесь,
– сказав Ляшко.
Масова кампанія вакцинації поки не працює для дітей
Міністр додав, що потрібно вакцинувати дітей з 12 років. За його словами, невдовзі дозволять вакцинувати й дітей від 5 років. Цього поки не зробили, бо немає зареєстрованого препарату.
Потрібно. Вакцинуйте. Чи вже ми запустили масову компанію вакцинації? Ні. Масова компанія вакцинації у нас працює для людей 18 +, оскільки це пріоритетніша група ризику. У цій групі є пріоритетність 60+. Ці люди повинні без черги проходити та робити щеплення у будь-якому пункті. Всі хто стоїть у черзі, повинні їх пропустити, не влаштовувати ніяких скандалів.
Вакцинація дітей в Україні: що відомо
- Від COVID-19 вакцинуватимуть дітей 12 – 17 років, які мають обов'язкові рутинні щеплення.
- Щоб вакцинувати від коронавірусу дитину, батьки або ж опікуни мають надати лікарю документи, які підтверджують наявність вакцин згідно з Національним календарем щеплень.
- Для дітей радять використовувати вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Препарат використовують за такою схемою, як і для дорослих: дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21 – 28 діб.