Детей забирали у живых родителей: оккупанты силой вывезли из Украины почти миллион украинцев
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Российские оккупанты депортировали 915 тысяч украинцев, среди которых 160 тысяч детей. Из них 2 тысячи сирот, однако есть те, кого забрали у живых родителей и вывезли в Россию.
Тем не менее в России есть волонтеры, которые помогают украинцам выехать в Европу. В частности, известно о 7 людях, которые выехали в Эстонию, а оттуда – в Швецию.
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Украинцы проходят "фильтрационные лагеря"
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России пытаются найти путь для быстрого усыновления детей, которых насильно вывезли из Украины.
Кроме того большинство депортированных украинцев вывозят без документов. Сначала они попадают на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, где проходят "фильтрационные лагеря". Там проверяют их телефоны.
Те, кто не проходит "фильтрацию", остаются на оккупированной территории, однако их судьба, к несчастью, неизвестна.
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