Кому война, а кому родная мать: во Львовской области разоблачили подпольный состав гуманитарки

На минувшей неделе работники БЭБ обнаружили во Львовской области склады с товарами, имеющими признаки гуманитарных грузов. Детективы устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Чтобы завезти этот груз виновникам, наверное, понадобилось примерно 60 грузовиков. Окончательный подсчет товаров еще не завершен.

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Во Львовской области на складе нашли гуманитарные товары

21 апреля детективы территориального управления Бюро экономической безопасности обнаружили складские помещения площадью 1 600 квадратных метров, заполненные гуманитарными товарами. Там были обнаружены пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, новая одежда и т.д.

Подпольные гуманитарные грузы во Львовской области / Фото Бюро экономической безопасности Украины:

Всего сотрудники БЭБ обнаружили около тысячи поддонов с грузом. В ведомстве подчеркнули, что только консервы были обнаружены на 74 тонны с общей суммой 20 миллионов гривен.

В то же время исполняющий обязанности руководителя территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко сказал, что рассмотрение дела уже длится несколько дней в связи с большим количеством товара. Там также проверяют информацию о возможной продаже гуманитарной помощи.

"Мы выясняем, каким образом товар мог попасть на территорию Львовской области и действительно ли это гуманитарный товар или товар заезжал под видом гуманитарной помощи без растаможки", – рассказал Тациенко.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что ведомство будет максимально способствовать расследованию этого дела. Кроме того, он отметил, что виновных следует привлечь к ответственности как можно быстрее.

Такое беспредел в условиях войны можно сравнить с диверсией против своего народа и страны.

– подчеркнул Козицкий.

Детективы БЭБ устанавливают людей, причастных к завозу и хранению гуманитарной помощи.

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