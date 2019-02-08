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      Детективы НАБУ обыскивают "Аграрный фонд": известна причина

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      Пока в "Аграрном фонде" продолжаются обыски, его работники ждут на улице
      Пока в "Аграрном фонде" продолжаются обыски, его работники ждут на улице / Facebook-страница НАБУ

      Детективы Национального антикоррупционного бюро 7-8 февраля обыскивают частное акционерное общество "Аграрный фонд". Обыски проходят в рамках расследования по факту растраты служащими компании более 240 миллионов гривен при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

      В НАБУ сообщили, что требовали у "Аграрного фонда" предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служащие компании отказались выполнить соответствующее решение суда. Поэтому детективы вынуждены изымать эти документы в принудительном порядке.

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      В НАБУ также заявили, что представители "Аграрного фонда" сознательно затягивают завершения следственного действия.

      Сейчас около сотни работников компании находятся под открытым небом, так как им запрещено заходить в здание, пока не завершатся обыски. В НАБУ говорят, что заранее предупреждали об этом руководителей "Аграрного фонда". Однако работников компании об этом не предупредили, и люди ждут на морозе.

      В свою очередь глава правления "Арарного фонда" Андрей Радченко убеждает, что обыски безосновательны.

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      Я просто вынужден сегодня обратиться напрямую к президенту Украины, премьер-министру Украины, профильному министру, депутатскому корпусу Верховной Рады, в частности Аграрному комитету, с просьбой оперативно вмешаться и взять под личный контроль ситуацию, которая разворачивается сегодня вокруг "Аграрного фонда",
      – заявил Радченко.

      Что такое "Аграрный фонд"? Предприятие основано в 2013 году и владельцем 100% его акций является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. "Аграрный фонд" – один из ведущих операторов агропромышленной отрасли экономики Украины. Компания закупает около миллиона тонн зерна и реализует муку. В 2018 году предприятие уплатило в бюджет 71 миллион гривен дивидендов. Главой предприятия с 2015 года является Андрей Радченко.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Коррупция Расследования НАБУ Министерство агрополитики
      Источник: 24 канал
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