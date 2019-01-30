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      Экс-руководителю "Укркосмоса" объявили о подозрении в преступлении: исчезли миллионы долларов

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      Экс-руководителю "Укркосмоса" объявили о подозрении в преступлении
      Экс-руководителю "Укркосмоса" объявили о подозрении в преступлении / Mediasat.info

      Бывшего руководителя госпредприятия "Укркосмос" подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом экс-чиновнику 30 января сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро.

      Экс-руководитель "Укркосмоса" является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. В деле фигурируют экс-внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины и лицо-посредник (им сообщили о подозрении в декабре 2018 года).

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      Экс-внештатному советнику 30 января сообщили о новом подозрении – в организации злоупотребления служащим служебным положением.

      В чем заключалось преступление? Следователи выяснили, что в 2011-2017 годах подозреваемые организовали схему, благодаря которой вывели за границу и легализовали 8 миллионов 245 тысяч долларов. Эти деньги были предназначены для строительства ракеты-носителя на госпредприятии "ПО Южмаш". Также известно, что деньги были выделены по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины.

      По данным НАБУ, экс-гендиректор "Укркосмоса" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины – канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp – документы с требованием перечислить деньги на счет компании, подконтрольной внештатному советнику госпредприятия. Следовательно, 8 миллионов 245 тысяч долларов получила компания внештатного советника на Кипре. Эти деньги экс-советник использовал в собственных интересах.

      Какой ущерб нанесло это преступление? Из-за этого был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих развития Национальной спутниковой системы связи Украины. При этом на сегодня Кабинет министров продолжает оплачивать полученный от Канадского экспортного агентства кредит. По кредиту правительство уплатило уже около 6 миллиардов гривен.

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      розтраша гроші Укркосмос корупція

      Что известно про спутник национальной спутниковой системы связи "Либідь"?В 2009 году Государственное космическое агентство Украины и канадская MDA подписали контракт на создание НССС "Лыбидь". MDA является главным подрядчиком по созданию системы. Финансируют проект за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства. С лета 2014 года созданный на платформе Express 1000НТ "Информационных спутниковых систем им. Решетнева" (Россия) спутник, по желанию канадского генподрядчика, находящегося на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе.

      ​Первоначально запуск "Лыбидь" был назначен на 2012 год, но сроки запуска неоднократно смещались по разным причинам. Воплощение проекта в жизнь было под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и тем, что Украина потеряла задействованную в проекте наземную инфраструктуру, которая осталась на полуострове. Однако в 2014-2015 годах на материковой части Украины создали новый центр управления полетом космического аппарата, а также новый командно-измерительный пункт.

      Правительство Украины в октябре 2017 года согласилось дофинансировать проект на 17 миллионов долларов из-за его подорожания, чтобы обеспечить запуск украинского спутника связи. Тогда запуск спутника назначили на конец 2018 года.

      В феврале 2018 года госпредприятие "Укркосмос" подало судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к канадской MDA в связи с необоснованной попыткой канадской компании разорвать заключенный в 2010 году контракт на создание и запуск "Лыбиди".

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Техно Космос Деньги НАБУ Коррупция
      Источник: 24 канал
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