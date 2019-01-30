Екс-керівнику "Укркосмосу" оголосили про підозру у злочині: зникли мільйони доларів

Колишнього керівника держпідприємства "Укркосмос" підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це екс-посадовцю 30 січня повідомили детективи Національного антикорупційного бюро.

Екс-керівник "Укркосмосу" є третім підозрюваним у кримінальному провадженні, яке розслідують детективи НАБУ. У справі фігурують також екс-позаштатний радник гендиректора Державного космічного агентства України та особа-посередник (їм про підозру повідомили у грудні 2018 року).

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Екс-позаштатному раднику 30 січня повідомили про нову підозру – в організації зловживання службовцем службовим становищем.

У чому полягав злочин? Слідчі з’ясували, що у 2011-2017 роках підозрювані організували схему, завдяки якій вивели за кордон і легалізували 8 мільйонів 245 тисяч доларів. Ці гроші були призначені для будівництва ракети-носія на держпідприємстві "ВО Південмаш". Також відомо, що гроші були виділені по кредиту Канадського експортного агентства під гарантії уряду України.

За даними НАБУ, екс-гендиректор "Укркосмосу" за вказівкою свого позаштатного радника підписав і передав представникам генерального підрядника проекту зі створення Національної супутникової системи зв'язку України – канадської корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp – документи з вимогою перерахувати гроші на рахунок компанії, підконтрольній позаштатному раднику держпідприємства. Відтак, 8 мільйонів 245 тисяч доларів отримала компанія позаштатного радника на Кіпрі. Ці гроші екс-радник використав у власних інтересах.

Яких збитків завдав цей злочин? Через це був зірваний запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь" як однієї зі складових розвитку Національної супутникової системи зв'язку України. При цьому на сьогодні Кабінет міністрів продовжує сплачувати отриманий від Канадського експортного агентства кредит. За кредитом уряд сплатив уже близько 6 мільярдів гривень.

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Що відомо про супутник національної супутникової системи зв'язку "Либідь"? У 2009 році Державне космічне агентство України і канадська MDA підписали контракт на створення НССЗ "Либідь". MDA є головним підрядником зі створення системи. Фінансують проект за рахунок залученого у 2009 році під держгарантії кредиту Канадського експортного агентства. З літа 2014 року створений на платформі Express 1000HТ "Інформаційних супутникових систем ім. Решетнева" (Росія) супутник, за бажанням канадського генпідрядника, перебуває на відповідальному зберіганні на російському підприємстві-виробнику.



Спочатку запуск "Либіді" був призначений на 2012 рік, але терміни запуску неодноразово зміщувалися з різних причин. Втілення проекту в життя було під загрозою зриву у зв'язку з анексією Криму і ти, що Україна втратила задіяну у проекті наземну інфраструктуру, що залишилася на півострові. Проте у 2014-2015 роках на материковій частині України створили новий центр управління польотом космічного апарату, а також новий командно-вимірювальний пункт.



Уряд України в жовтні 2017 року погодився дофінансувати проект на 17 мільйонів доларів ​​через його подорожчання, щоб забезпечити запуск українського супутника зв'язку. Тоді запуск супутника призначили на кінець 2018 року.



У лютому 2018 року держпідприємство "Укркосмос" подало судовий позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду до канадської MDA у зв'язку з необґрунтованою спробою канадської компанії розірвати укладений у 2010 році контракт на створення і запуск "Либіді".