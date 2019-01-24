Генпрокуратура закупила 19 элитных иномарок: НАБУ начнет расследование
Национальное антикоррупционное бюро начнет расследование относительно незаконной закупки 19 легковых автомобилей Генеральной прокуратурой Украины в 2016-2018 годах.
Такое решение принял Соломенский районный суд города Киева после жалобы юристов проекта "Жми" (Bihus.Info).
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В ноябре 2018 года журналисты Bihus.Info провели расследование "Запрещенные колеса". В материале говорилось о том, что Генеральная прокуратура закупила 19 легковых автомобилей, в основном Toyota Corolla, на общую сумму около 13 миллионов гривен. Однако тогда такие закупки были запрещены постановлением Кабмина. Поэтому юристы проекта "Жми" обратились в НАБУ.
На время выхода расследования автопарк ГПУ был крупнейшим за всю историю этого органа и составлял 103 автомобиля.
Смотрите полный выпуск программы "Наши деньги" за 27 ноября 2018:
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