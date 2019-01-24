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      Генпрокуратура закупила 19 элитных иномарок: НАБУ начнет расследование

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      Генпрокуратура незаконно закупила 19 иномарок
      Генпрокуратура незаконно закупила 19 иномарок / Фото из открытых источников

      Национальное антикоррупционное бюро начнет расследование относительно незаконной закупки 19 легковых автомобилей Генеральной прокуратурой Украины в 2016-2018 годах.

      Такое решение принял Соломенский районный суд города Киева после жалобы юристов проекта "Жми" (Bihus.Info).

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      В ноябре 2018 года журналисты Bihus.Info провели расследование "Запрещенные колеса". В материале говорилось о том, что Генеральная прокуратура закупила 19 легковых автомобилей, в основном Toyota Corolla, на общую сумму около 13 миллионов гривен. Однако тогда такие закупки были запрещены постановлением Кабмина. Поэтому юристы проекта "Жми" обратились в НАБУ.

      На время выхода расследования автопарк ГПУ был крупнейшим за всю историю этого органа и составлял 103 автомобиля.

      Смотрите полный выпуск программы "Наши деньги" за 27 ноября 2018:

       

      Теги: Новости Украины Расследования НАБУ Юрий Луценко ГПУ Деньги Транспорт Авто
      Источник: 24 Канал
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