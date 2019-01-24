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      Генпрокуратура закупила 19 елітних іномарок: НАБУ почне розслідування

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      Генпрокуратура незаконно закупила 19 іномарок
      Генпрокуратура незаконно закупила 19 іномарок / Фото з відкритих джерел

      Національне антикорупційне бюро почне розслідування щодо незаконної закупівлі 19 легкових автомобілів Генеральною прокуратурою України у 2016-2018 роках.

      Таке рішення ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва після скарги юристів проекту "Тисни" (Bihus.Info). 

      Читайте також: Як САП та ГПУ "підігрують" українським олігархам

      У листопаді 2018 року журналісти Bihus.Info провели розслідування "Заборонені колеса". В матеріалі йшлося про те, що Генеральна прокуратура закупила 19 легкових автомобілів, в основному – Toyota Corolla, на загальну суму близько 13 мільйонів гривень. Однак тоді такі закупівлі були заборонені постановою Кабміну. Тому юристи проекту "Тисни" звернулися до НАБУ. 

      На час виходу розслідування автопарк ГПУ був найбільшим за всю історію цього органу і складав 103 автомобілі.

      Дивіться повний випуск програми "Наші гроші" за 27 листопада 2018: 

       

      Теги: Новини України Гроші Розслідування Транспорт ГПУ Юрій Луценко НАБУ Авто
      Джерело: 24 Канал
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