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      Детективи НАБУ обшукують "Аграрний фонд": відома причина

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      Допоки в "Аграрному фонді" тривають обшуки, його працівники чекають на вулиці
      Допоки в "Аграрному фонді" тривають обшуки, його працівники чекають на вулиці / Facebook-сторінка НАБУ

      Детективи Національного антикорупційного бюро 7-8 лютого обшукують приватне акціонерне товариство "Аграрний фонд". Обшуки відбуваються у межах розслідування за фактом розтрати службовцями компанії понад 240 мільйонів гривень при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках.

      У НАБУ повідомили, що вимагали в "Аграрного фонду" надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування. Однак службовці компанії відмовилися виконати відповідне рішення суду. Тож детективи змушені вилучати ці документи у примусовому порядку.

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      В НАБУ також заявили, що представники "Аграрного фонду" свідомо затягують завершення слідчої дії.

      Наразі близько сотні працівників компанії перебувають просто неба, адже їм заборонено заходити до будівлі, допоки не завершаться обшуки. В НАБУ кажуть, що заздалегідь попереджали про це керівників "Аграрного фонду". Проте працівників компанії про це не попередили і люди очікують на морозі.

      У свою чергу голова правління "Арарного фонду" Андрій Радченко переконує, що обшуки є безпідставними.

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      Я просто вимушений сьогодні звернутись напряму до президента України, прем'єр-міністра України, профільного міністра, депутатського корпусу Верховної Ради, зокрема Аграрного комітету, із проханням оперативно втрутитись та взяти під особистий контроль ситуацію, що розгортається сьогодні навколо "Аграрного фонду",
      – заявив Радченко.

      Що таке "Аграрний фонд"? Підприємство засноване у 2013 році і власником 100% його акцій є держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України. "Аграрний фонд" – один з провідних операторів агропромислової галузі економіки України. Компанія закуповує близько мільйона тонн зерна і реалізовує борошно. У 2018 році підприємство сплатило до бюджету 71 мільйон гривень дивідендів. Головою підприємства з 2015 року є Андрій Радченко.

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      Теги: Новини України Міністерство аграрної політики НАБУ Розслідування Корупція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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