Детективы НАБУ обыскивают должностных лиц Полтавской облгосадминистрации: известна причина

Детективы НАБУ обыскивают ряд должностных лиц Полтавской облгосадминистрации. Обыски проходят 22 февраля по месту работы и проживания чиновников.

В НАБУ объяснили, что обыски проводятся в рамках расследования дела о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере служащими Полтавской ОГА.

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По данным местных СМИ, детективы обыскали первого заместителя председателя Полтавской ОГА Андрея Писоцкого и его советника Александра Литвинова, самого председателя ОГА Валерия Головко и директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана.

Местное издание poltava.to сообщило со ссылкой на источники, что обыски касаются реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержания дорог области в 2018 году. У детективов есть вопросы по компании "Алви Род", которая получила деньги на содержание, однако реальных работ не выполняла.