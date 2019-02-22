Детективи НАБУ обшукують посадовців Полтавської облдержадміністрації: відома причина

Детективи НАБУ обшукують низку посадовців Полтавської облдержадміністрації. Обшуки відбуваються 22 лютого за місцем роботи та проживання чиновників.

У НАБУ пояснили, що обшуки проводять у межах розслідування справи про вимагання та отримання хабара в особливо великому розмірі службовцями Полтавської ОДА.

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За даними місцевих ЗМІ, детективи обшукали першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького та його радника Олександра Літвінова, самого голову ОДА Валерія Головка та директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Тимофія Голбана.

Місцеве видання poltava.to повідомило з посиланням на джерела, що обшуки стосуються реконструкції Полтавського аеропорту, а також утримання доріг області у 2018 році. У детективів є запитання щодо компанії "Алві Род", яка отримала гроші на утримання, проте реальних робіт не виконувала.