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      Детективи НАБУ обшукують посадовців Полтавської облдержадміністрації: відома причина

      172 Читать новость на русском
      Детективи НАБУ після обшуків у кабінеті Андрія Пісоцького
      Детективи НАБУ після обшуків у кабінеті Андрія Пісоцького / Poltava.to

      Детективи НАБУ обшукують низку посадовців Полтавської облдержадміністрації. Обшуки відбуваються 22 лютого за місцем роботи та проживання чиновників.

      У НАБУ пояснили, що обшуки проводять у межах розслідування справи про вимагання та отримання хабара в особливо великому розмірі службовцями Полтавської ОДА.

      Читайте також: НАБУ та САП закрили гучні справи щодо високопосадовців

      За даними місцевих ЗМІ, детективи обшукали першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького та його радника Олександра Літвінова, самого голову ОДА Валерія Головка та директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Тимофія Голбана.

      Місцеве видання poltava.to повідомило з посиланням на джерела, що обшуки стосуються реконструкції Полтавського аеропорту, а також утримання доріг області у 2018 році. У детективів є запитання щодо компанії "Алві Род", яка отримала гроші на утримання, проте реальних робіт не виконувала.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Полтави Розслідування Корупція Хабар НАБУ
      Джерело: 24 канал
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